Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он уточнил, что часть украинцев, с которыми удалось пообщаться, не была верифицирована как военнопленные, передает 24 Канал.

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Украина смогла пообщаться с Героями в российском плену

Омбудсмен сообщил, что впервые украинская сторона смогла пообщаться с военнопленными, которых удерживает Россия. Он подчеркнул, что Украина на постоянной основе выполняет весь спектр Женевских конвенций. Проблемы возникают всегда с российской стороной, но оккупанты впервые пошли на такой шаг и показали видео с пленными.

Впервые нам сообщили и показали видео со 119 нашими Героями, находящимися в плену. Часть из них была верифицирована как военнопленные, часть – не была верифицирована. Даже есть трое парней, которые по нашим данным считались погибшими, но это было не точно. Итак, для нас этот инструментарий – понять, что наши, по крайней мере, живы,

– сообщил Лубинец.

Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что не может назвать пленных здоровыми, ведь оккупанты держат их в ужасных условиях. По словам Лубинца, военнопленные также смогли пообщаться с родными. Кое-кто из пленных смог поговорить с семьей по телефону в реальном формате, а некоторые – в таком видеообращении, которое Украина получила от российской стороны. Такие видео украинская сторона уже передала близким и родным военнопленных.

Лубинец подчеркнул, что это было первое такое общение, пилотное. Он уточнил, что этого было очень сложно добиться.

Поверьте, это была непростая договоренность, чтобы мы вышли на такой формат. Могу официально заявить, что у нас есть договоренность до конца этого года. В канун Рождественских праздников и Нового года состоится еще 3 посещения по такому же количеству военнопленных. Я надеюсь, что мы посетим до 400 наших граждан,

– заявил омбудсмен.

Украина обратилась к ООН и Красному Кресту

Лубинец сообщил, что Украина обратилась к Мониторинговой миссии ООН и Международному Комитету Красного Креста из-за расстрела сдавшихся в плен безоружных украинских военных. Омбудсмен уточнил, что уже отправил официальные письма.

Уполномоченный по правам человека добавил, что не ожидает каких-либо "прорывных результатов". Но украинская сторона должна сообщать о военных преступлениях россиян, чтобы в будущем ООН добавила их в свои отчеты.

"Это не первый случай, и мы можем предполагать, что, к сожалению, не последний случай, когда РФ цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международного гуманитарного права. Если честно, я не ожидаю каких-либо прорывных результатов от МККК и от ООН", – сообщил Лубинец.