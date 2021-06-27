С таким дерзким заявлением выступила представительница дипведомства Мария Захарова. Она отметила, что слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен "подчеркивают разницу политического мировоззрения России от идеологии Альянса".
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Россия говорит, что НАТО "довело Украину"
В Москве утверждают, что НАТО своими действиями довело Украину "к полной потере суверенитета и столкнуло украинцев друг с другом".
Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории,
– написала Захарова в своем телеграм-канале.
Более того, Захарова посмела заявить, что якобы 27 июня украинские войска обстреляли Горловку и ранили гражданскую жительницу. А это не заметили Берлин и Париж. Представительница МИД утверждает, что, мол, Москва в свою политику заложила "принципиальный выбор в пользу мира и его поддержки".
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Что известно о высказываниях посла Германии:
- Анка Фельдгузен отметила, что наша страна имеет много влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции присоединиться к Альянсу.
- Сейчас страны НАТО боятся быть в прямой войне с Россией. Ведь Альянс всегда имел проблемы со странами, где есть война.
- Несмотря на это организация ежедневно сотрудничает с украинской стороной.