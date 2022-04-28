Ложь, смерти и ничего больше

Как всегда, это оказалось очередной ложью. На видео с места обстрела хорошо видно реальные последствия попадания российской ракеты – разрушены старые помещения не работающих цехов с какими-либо ржавыми станками.

Актуально Кто ответит за то, что Россия убивает нас украинским оружием



Российская пропаганда продолжает цинично врать об обстрелах украинских городов / Скриншот страницы

Последствия ракетных обстрелов оккупантами Запорожья: видео

Погиб один сотрудник предприятия – электрик. Очередная "победа сверхдержавы". Наверное, гордятся собой. Так и воюют военные преступники. Удары наносятся по жилым домам, СТО, неработающим заводам.

Безжалостно каждый день убивают гражданское население, а пропаганда кричит об уничтожении командных пунктов, тысяч танков и самолетов, которые, по утверждению того же российского командования, были уничтожены еще в феврале.

Важно – в Минобороны подсчитали, сколько еще ракет осталось у России: смотрите видео