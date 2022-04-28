Ложь, смерти и ничего больше

Как всегда, это оказалось очередной ложью. На видео с места обстрела хорошо видно реальные последствия попадания российской ракеты – разрушены старые помещения не работающих цехов с какими-либо ржавыми станками.

Актуально Кто ответит за то, что Россия убивает нас украинским оружием

Обстрелы Запорожья, ракетная атака, война России против Украины
Российская пропаганда продолжает цинично врать об обстрелах украинских городов / Скриншот страницы

Последствия ракетных обстрелов оккупантами Запорожья: видео

Погиб один сотрудник предприятия – электрик. Очередная "победа сверхдержавы". Наверное, гордятся собой. Так и воюют военные преступники. Удары наносятся по жилым домам, СТО, неработающим заводам.

Безжалостно каждый день убивают гражданское население, а пропаганда кричит об уничтожении командных пунктов, тысяч танков и самолетов, которые, по утверждению того же российского командования, были уничтожены еще в феврале.

Важно – в Минобороны подсчитали, сколько еще ракет осталось у России: смотрите видео