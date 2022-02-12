Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.

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Украина не дает спокойно спать по ночам Путину

И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО Россию предсказуемо послало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.

Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает.

Украина мешает Путину спать / Фото Getty Images

Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты. Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и поехать прокатиться в Харьков. А тут бах и его танк подбили. Это же опасно.

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Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию оборонятся и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.

Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное "Зубожіння" и отсутствия реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной. А Путин и Лукашенко в страхе пересказывают другу другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли Ярош, то ли Зеленский.

Боится ли Россия?

Конечно. Боится, что больше не будет империей. А без Украины она быть империей не может. А это так сложно принять. Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.

Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже ITшники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.

Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом. Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров – успешная Польша. Это из-за этой чертовой Польши приходится реформы делать.

Свободу слова развели. Депутаты уже ни взятку взять (не могут – 24 канал) ни пьяным взятку предложить. Пока еле-еле удается отмазывать, но все это видят и смеются. Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются не допустить успешную Украину.

В общем, боятся. Правда. Действительно боятся. Но только вот к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.

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