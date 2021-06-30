В пресс-службе Черноморского флота похвастались, что якобы подводники отработали алгоритмы действий при всплытии и погружении. Максимально "Колпино" опускалось на глубину 200 метров.

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Россия говорит, что тренировки не связанные с "Си Бризом"

Конечно, на флоте не сообщили, что выход лодки в море связан с "Си Бриз". Уверяют, тренировки были запланированы заранее. Следующим этапом учений подводников станет "глубоководное погружение с проведением "покладки на грунт".

Подводной лодкой Россия не ограничилась – практические полеты выполнили экипажи вертолетов Ка-27.

Обратите внимание! Ранее в Черноморском флоте сообщили, что в оккупированном Крыму российские военные провели проверку сил ПВО. В этом принимали участие 20 вертолетов и самолетов.

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