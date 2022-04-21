Российские дипломаты обосновали этот шаг ответом на аналогичное решение стран Балтии. В МИД добавили, что дипломатов Литвы, Латвии, Эстонии высылают из России по принципу взаимности, а также с учетом поддержки этими странами Украины.

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Россия закрывает генеральные консульства стран Балтии

В результате российский МИД принял решение о закрытии генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге. Что касается дипломатических учреждений двух других стран, то ситуация следующая:

В Санкт-Петербурге закрыло генеральное консульство Латвии и консульство в Пскове.

Также в Санкт-Петербурге прекратит работу генконсульство Эстонии, а его канцелярию – в Пскове.

Глав и других консульских должностных лиц эстонских и латвийских консульских миссий объявили персонами нон грата. А Консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных дипломатических учреждений, не являющиеся гражданами России, признаются неприемлемыми.

Все вышеупомянутые лица должны покинуть территорию России за аналогичный отрезок времени, который имели для отъезда представители русских консульских миссий из стран Балтии.