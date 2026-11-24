Как сообщает The Telegraph, по данным торгово-аналитической платформы Import Genius, с февраля 2022 года Москва импортировала из Китая продукцию на сумму не менее 120 миллионов долларов. Все партии проходили под специальным таможенным кодом, который используют поставщики надувных конструкций.

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Каковы подробности?

К этой таможенной категории формально относятся и гражданские изделия, в частности спортивный инвентарь или бассейны.

Однако специалисты отмечают, что зафиксированные объемы позволяют поставлять российской армии огромное количество фальшивых мишеней для размещения на аэродромах и позициях.

Ранее Министерство обороны России заказывало подобные макеты у отечественного производителя "Русбал". Ситуация изменилась, когда коммерческие фабрики из Китая, такие как Gauss, предложили значительно более низкие цены и быстрые сроки изготовления.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Роберт Толласт отметил, что создание подобных приманок не требует высоких оборонных технологий.

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Поэтому китайские заводы могут оперативно наращивать объемы поставок муляжей по заказу Москвы.

Торговля товарами двойного назначения

Оформление поддельных целей под двойными таможенными кодами позволяет Пекину формально заявлять о соблюдении нейтралитета и легальной торговле. На практике такие поставки позволяют обеспечивать потребности российских войск в обход введенных санкций.

Военный аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что без масштабной китайской поддержки Россия не смогла бы вести боевые действия более четырех лет и самостоятельно справиться с подобной нагрузкой.

Тактику создания ложных целей используют обе стороны конфликта, в частности украинские силы изготавливают макеты из фанеры. Однако большие производственные мощности фабрик КНР и минимальная стоимость надувных копий дают агрессору преимущество для изнурения дальнобойных ударных систем ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Россия, вероятно, начала использовать захваченные украинские дальнобойные беспилотники в своих целях. Их могут применять не только для атак по Украине, но и для проведения операций под чужим флагом на территории европейских стран.