Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. Она отметила, что значительная часть украинцев не хотят сотрудничать с агрессором или выехали, поэтому у оккупантов кадровый голод.

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Кого свозят на левобережье Херсонщины

На оккупированных территориях Украины российская мобилизация не касается врачей, учителей и руководящий состав, ведь таких людей просто не хватает.

Оккупанты везут руководящий состав из России, ведь уже не хватает даже коллаборационистов. Некоторые из них украли деньги и у россиян, поэтому их судят,

– сказала Вирлич.

Однако россияне не хотят ехать работать врачами, учителями, потому что зарплаты низкие, а взрывается системно. Поэтому если и приезжают, то ненадолго, на несколько недель и не более.

Также российские захватчики на левобережье Херсонщины завозят военных или обученных, или мобилизованных. Они могут даже привести свои семьи. Их расселяют в дома, которые покинули украинцы, убегая от русского мира.

Россияне просто отбирают жилье у людей, которые его покинули,

– отметила журналистка из Херсона.

Кроме того, оккупанты отжали почти все базы отдыха. Теперь там живут российские военные, преимущественно кадровые офицеры. Простых воинов размещают в школах, которые превратили в казармы.