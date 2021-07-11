Возмущение России относительно заявления о "Спутнике V"

Представительница МИД России Мария Захарова возмутилась заявлением госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона. Она подчеркнула, что это не личное мнение Бона, а позиция всей страны. Ведь подобные высказывания звучат уже не впервые.

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Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации,

– подчеркнула Захарова.

Она добавила, что французское ведомство, мол, не имеет права диктовать странам, какими препаратами вакцинироваться.

Что этому предшествовало

Бон заявил, что Европейский Союз не должен признавать вакцины от коронавируса, которые сделали в Китае и России. По его словам, следует ограничиться лишь теми 4, которые уже одобрило Европейское агентство лекарственных средств:

Moderna/Spikevax,

Pfizer-BioNTech/Comirnaty,

Johnson&Johnson/Janssen,

а также произведенную на европейских заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria.

"Относительно ряда других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", – сказал Бон.

Обратите внимание! Российская вакцина "Спутник V" не прошла всех этапов клинических испытаний. Специалисты ВОЗ ее не одобрили. Однако Кремль активно пропагандирует свой препарат.