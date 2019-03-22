Россия готовила теракт в метро Харькова перед выборами

Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова на станции "Индустриальная". Для организации и осуществления преступления они завербовали местного жителя и выплатили ему 15 тысяч долларов.

Взрыв в метрополитене должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта.

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По данным СБУ, представители спецслужб РФ передали харьковчанину взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который вводился в действие телефонным звонком. Также россияне предоставили мужчине инструкции для подготовки теракта и наперед выплатили 15 тысяч долларов за выполнение преступления.

В Харькове он приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство, чтобы усилить его действие и увеличить количество пострадавших.

Во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника мужчины настоящую взрывчатку и заменили ее на "муляж".

Злоумышленника задержали после установления на станции метро "Индустриальная" взрывчатки во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Завербованный РФ харьковчанин хотел совершить теракт в метро: видео

Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?

Активнее всего Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она попытается дестабилизировать ситуацию в стране, использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.