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      Россия готовила теракт в метро Харькова перед выборами

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      Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами
      Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами / Скриншот из видео

      Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова на станции "Индустриальная". Для организации и осуществления преступления они завербовали местного жителя и выплатили ему 15 тысяч долларов.

      Взрыв в метрополитене должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта.

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      По данным СБУ, представители спецслужб РФ передали харьковчанину взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который вводился в действие телефонным звонком. Также россияне предоставили мужчине инструкции для подготовки теракта и наперед выплатили 15 тысяч долларов за выполнение преступления.

      В Харькове он приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство, чтобы усилить его действие и увеличить количество пострадавших.

      Во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника мужчины настоящую взрывчатку и заменили ее на "муляж".

      Злоумышленника задержали после установления на станции метро "Индустриальная" взрывчатки во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

      Завербованный РФ харьковчанин хотел совершить теракт в метро: видео

      Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?
      Активнее всего Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она попытается дестабилизировать ситуацию в стране, использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Выборы Президента 2019 Новости России СБУ Теракт Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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