Россия может сохранять или тестировать на заводе "Титан" химическое оружие, – Чубаров

В оккупированном Крыму люди жалуются на резкое ухудшение состояния здоровья из-за выбросов на заводе "Титан". Повышенный уровень серной кислоты в воздухе зафиксировали даже украинские пограничники на административной границе с Крымом.

Так называемый "глава республики" Сергей Аксенов еще две недели назад убеждал, что волноваться не стоит. А уже сегодня закрыл завод "Крымский титан" на две недели. Мол, именно из его резервуаров и испарилось вредное вещество.

Читайте также: Представитель президента назвал причины выбросов на заводе "Титан"

Кроме того, россияне используют завод для шантажа. Мол, что на предприятии недостаточно воды в кислотонакопителе. Ранее отстойник пополняли с материка через Северо-Крымский канал.

После аннексии Украина перекрыла поставки, и заводу приходится брать техническую воду из скважин, в ней тоже больше солей. Возобновить поставки с материка любой ценой – в интересах оккупантов.

Также предполагают, на заводе Россия может сохранять или вообще тестировать боевые отравляющие вещества. Проверить это смогут лишь эксперты Организации по запрещению химического оружия.

На территории крымского "Титана" могли храниться боевые отравляющие вещества российской армии или могло бы быть какое-то тестирование этих боевых отравляющих веществ,

– заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Эксперты Майдана иностранных дел добавляют, Россия все больше превращает Крым в военную базу. На севере полуострова усиливает оборону и понемногу убирает нелояльное население.

Больше смотрите в сюжете