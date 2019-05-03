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      Россия попытается создать в Украине искусственный газовый кризис, – глава "Нафтогаза"

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      Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні, переконанРоссия планирует в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине, убежден глава "Нафтогаза"
      Росія планує в січні 2020 року спробувати створити штучну газову кризу в Україні, переконанРоссия планирует в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине, убежден глава "Нафтогаза" / Фото из открытых источников

      Россия планирует в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Поэтому всем – от президента Украины и министерств до "Нафтогаза" – нужно действовать, чтобы помешать планам России.

      "Их (России) цель – создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в девятом году (2009), то есть 10 лет назад, и попробовать сделать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес", – рассказал в интервью "Голосу Америки" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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      Вероятность такого кризиса очень высока, его можно назвать новой газовой войной, добавил Коболев. Ему также непонятна позиция российского "Газпрома" на переговорах.

      "Наш главный месседж касается прежде всего той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и "Газпром" на переговорах пока занимает позицию непонятную. Мы считаем – они тянут время", – сказал Коболев.

      Ранее Коболев допустил, что Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину.

      После этого президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа в Украину полностью зависят от транзита российского газа через ее территорию. Это заявление Путина Коболев расценил как начало ведения переговоров.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Андрій Коболев Газпром Нафтогаз Газ Новости политики
      Источник: 24 канал
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