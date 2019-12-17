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      Россия расширила санкции против Украины

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      Россия расширила санкции против Украины / 24 канал

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список граждан Украины, в отношении которых вводятся экономические санкции. Так, в список внесены еще 9 человек – чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще 2 украинцев из перечня исключено.

      Так что теперь в перечень украинцев, в отношении которых Россия ввела санкции, входят около 570 человек. Об этом свидетельствует постановление российского правительства от 16 декабря.

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      Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкций в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

      Кого исключили из списка санкций

      • Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлий Иоффе,
      • гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

      Кого внесли в санкционный список

      1. Бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко,
      2. глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак,
      3. депутат Александр Иваницкий,
      4. Александр Иванов,
      5. Андрей Иванов,
      6. Валерий Мигалатьев,
      7. Дмитрий Танцюра,
      8. Александр Шеремет,
      9. Юрий Шумахер.

      Санкции против украинских товаров

      Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:

      • кукурузного крахмала,
      • глюкозы,
      • фруктозы,
      • глюкозно-фруктозных сиропов,
      • мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина.

      Документ вносит изменения в предыдущее постановление российского правительства 2018 года. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслин (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорової, хлопкового масла, кондитерских изделий и некоторых других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

      В то же время в России с 2016 года действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины: мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты, соль.

      При каких условиях Россия отменит санкции против товаров из Украины

      Правительство России может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Украина – Россия Санкции России против Украины Санкции Иоффе Юлий Яковлевич Дмитрий Медведев
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