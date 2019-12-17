Россия расширила санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список граждан Украины, в отношении которых вводятся экономические санкции. Так, в список внесены еще 9 человек – чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще 2 украинцев из перечня исключено.
Так что теперь в перечень украинцев, в отношении которых Россия ввела санкции, входят около 570 человек. Об этом свидетельствует постановление российского правительства от 16 декабря.
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Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкций в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".
Кого исключили из списка санкций
- Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлий Иоффе,
- гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.
Кого внесли в санкционный список
- Бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко,
- глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак,
- депутат Александр Иваницкий,
- Александр Иванов,
- Андрей Иванов,
- Валерий Мигалатьев,
- Дмитрий Танцюра,
- Александр Шеремет,
- Юрий Шумахер.
Санкции против украинских товаров
Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:
- кукурузного крахмала,
- глюкозы,
- фруктозы,
- глюкозно-фруктозных сиропов,
- мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина.
Документ вносит изменения в предыдущее постановление российского правительства 2018 года. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслин (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорової, хлопкового масла, кондитерских изделий и некоторых других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.
В то же время в России с 2016 года действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины: мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты, соль.
При каких условиях Россия отменит санкции против товаров из Украины
Правительство России может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.