Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Действие экономических санкций против Российской Федерации продлили на следующие полгода. Такое решение приняли во время первого дня встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран Европейского Союза.
Об этом в ночь на 13 декабря во время пресс-конференции заявил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, как пишет "Укринформ".
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При этом Шарль Мишель говорил о том, что политики на саммите "имели дискуссию по России и Украине", в том числе в разрезе результатов встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря в Париже.
Эмануэль Макрона и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции (против России – 24 канал) на следующие 6 месяцев, ведь воплощение минских договоренностей остается важным,
– подчеркнул политик.
Также президент Европейского Совета пообещал: "Мы будем продолжать за этим наблюдать".
К слову, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которого призвал продолжить санкционный давление на Россию.
О каких санкциях идет речь? Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции против РФ за агрессию против Украины.
Экономические санкции:
► Ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к рынкам капитала в ЕС;
► Накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле оружием;
► Устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России;
► Ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.
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