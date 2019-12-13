Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Действие экономических санкций против Российской Федерации продлили на следующие полгода. Такое решение приняли во время первого дня встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран Европейского Союза.

Об этом в ночь на 13 декабря во время пресс-конференции заявил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, как пишет " Укринформ ".

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При этом Шарль Мишель говорил о том, что политики на саммите "имели дискуссию по России и Украине", в том числе в разрезе результатов встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря в Париже.

Эмануэль Макрона и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции (против России – 24 канал) на следующие 6 месяцев, ведь воплощение минских договоренностей остается важным,

– подчеркнул политик.

Также президент Европейского Совета пообещал: "Мы будем продолжать за этим наблюдать".

К слову, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которого призвал продолжить санкционный давление на Россию.