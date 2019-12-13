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      Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

      17 Читать новость на русском
      Шарль Мішель – голова Європейської Ради з 1 грудня 2019 року / newizv.ru

      Дію економічних санкцій проти Російської Федерації продовжили на наступні пів року. Таке рішення ухвалили під час першого дня зустрічі у Брюсселі глав держав і урядів країн Європейського Союзу.

      Про це у ніч на 13 грудня під час пресконференції заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, як пише "Укрінформ".

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      При цьому Шарль Мішель говорив про те, що політики на саміті "мали дискусію щодо Росії та України", у тому числі в розрізі результатів зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", яка відбулася 9 грудня у Парижі.

      Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції (проти Росії – 24 канал) на наступні 6 місяців, адже втілення мінських домовленостей залишається важливим,
      – наголосив політик. 

      Також президент Європейської Ради пообіцяв: "Ми будемо продовжувати за цим спостерігати".

      До слова, раніше Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої закликав продовжити санкційний тиск на Росію.

      Про які санкції мовиться? Європейський союз після анексії Криму у 2014 році й початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції проти РФ за агресію проти України.

      Економічні санкції:

      ► Обмежують доступ певних російських банків і компаній до ринків капіталу в ЄС;
      ► Накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі зброєю;
      ► Встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії;
      ► Обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти й пошуку її покладів.

      Зеленський про Порошенка: За п’ятим президентом – дуже багато різних гріхів
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Санкції Новини Росії Україна – Росія Євросоюз
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