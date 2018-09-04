Россия возводит заграждения в поселке на Луганщине: чем это грозит украинцам

Российские пограничники активизировались на Луганщине. Посреди села Меловое, по которому проходит граница двух государств, представители страны-агрессора начали устанавливать забор.

Формально они закон не нарушают, потому что еще с советских времен поселок буквально поделили между Украиной и Россией. Рубеж проложили по улице, которая называется Дружбы народов. Но такая активность россиян является опасной и может даже заблокировать работу пункта пропуска.

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Ограждение, которое возводит Россия, пока не влияет на работу отечественного пункта пропуска. По официальным данным, ежедневно 3 тысячи людей, преимущественно местные жители, пересекают границу.

В этом и следующем году Украина должна была возвести инженерные сооружения, которые в народе известны как проект "стена", в Луганской и Харьковских Областях. Но строительство приостановили из-за нехватки средств. Тем временем Россия работает не покладая рук.

Сейчас, в ходе инженерного обустройства участка с Российской федерацией, мы обустраивали линию государственной границы, но за пределами населенного пункта, для того чтобы не создавать неудобств для жителей самого Мелового, которые по территории города при наличии документов могут передвигаться достаточно свободно,

– сказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Опасность заключается в том, что украинский пункт пропуска в Меловом расположен на российской территории дороги. Из открытых источников узнаем, - после начала российской агрессии пограничники уже обращались к Кабинету Министров, отмечали, что пункт в Меловом надо перенести. Но, реакции, очевидно, не было.

"Первоочередными действиями в этой ситуации должно быть решение о срочном переносе украинского пункта пропуска, для того чтобы не создать предпосылки к захвату наших пограничников", – заявил Слободян.

Украинским пограничникам уже пришлось перекрыть дорогу, которая ведет из украинского Мелового в украинское село Зориновка, так же 4 километра трассы проходят по территории России. А все потому, что россияне на выезде и въезде своей части трассы установить знак границы.

Если установлен указатель, что это есть граница Российской Федерации, могут задержать и по отношению к ним составлять админдокументы,

– подчеркнул помощник начальника Луганского пограничного отряда ГПСУ Руслан Грех.

Чтобы этого не произошло, наши пограничники перенаправили машины на грунтовую дорогу по украинской территории, параллельно российскому отрезку трассы.