Встреча в Белом доме может сыграть на руку России: Золкин предупредил об опасности

Особое беспокойство вызвало то, как разместили делегации и какие фотографии появились после встречи. Журналист и военнослужащий ВСУ Владимир Золкин в эфире 24 Канала объяснил, почему опасается дипломатических последствий такого формата, несмотря на важный результат гуманитарной миссии.

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Совместные фото могут помочь России вернуться в дипломатию

Украину на встрече представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. От России присутствовали спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Золкина насторожило то, что представители обоих государств находились рядом во время публичного мероприятия. Для сравнения он вспомнил другой дипломатический случай, когда, по его словам, министры иностранных дел отказались от совместного фотографирования с российским министром Сергеем Лавровым.

На последнем саммите, например, все министры иностранных дел отказались фотографироваться с Лавровым. А здесь наши представители сидят рядом с российскими представителями. Мало того, что фотографируются, так еще и рядом находятся– отметил Золкин.

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По мнению военнослужащего, такие публичные контакты могут повлиять на поведение других международных представителей. Он предполагает, что в дальнейшем они могут ссылаться на украинский пример, объясняя собственную готовность возобновить обычное общение с российскими чиновниками.

А почему мы не должны пожимать руки россиянам? Почему мы не должны с ними фотографироваться, если сами украинцы это делают? Мне кажется, такая опасность существует. Это в большей степени способствует легализации, возвращению россиян на международную дипломатическую арену– предостерег журналист.

В то же время Золкин признал, что не является специалистом по международной дипломатии, поэтому не берется утверждать, что встреча обязательно приведет к таким последствиям. Его беспокойство связано с возможным постепенным возвращением представителей государства-агрессора к привычным международным контактам.

Спасение людей из Олешек остается главным результатом

Гуманитарная операция в Олешках состоялась еще до встречи в Вашингтоне. Она позволила организовать эвакуацию гражданского населения из оккупированного города, а Мелания Трамп выступила посредницей в переговорах о временном прекращении огня.

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Золкин не считает, что Дмитрий Лубинец самостоятельно определял условия этой операции. Он предположил, что основные договоренности достигались на другом уровне, а украинский омбудсмен должен был обеспечить выполнение своей части гуманитарной работы.

Задача Лубинца заключалась в том, чтобы не навредить этой операции, как я это вижу. Поэтому он играл свою роль. А вот насколько он слишком много улыбался и слишком активно пожимал руки россиянам – это уже субъективная человеческая история, которую каждый может оценивать самостоятельно– пояснил Золкин.

Отдельно журналист обратил внимание на направления, которые выбирали жители Олешек во время эвакуации. По информации, с которой он ознакомился, значительно больше автобусов с людьми отправилось в украинскую сторону, чем в российскую. В то же время Золкин предупредил, что точные подсчеты в разных сообщениях различались.

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Он считает, что добровольный выезд людей с оккупированной территории противоречит утверждениям Кремля о якобы защите местного населения. Российская пропаганда пытается представить оккупацию как освобождение, однако решения самих жителей демонстрируют иную картину.

Это сильный удар по их пропаганде, потому что вы там якобы кого-то освобождаете, а они от вас убегают. При первой же возможности убегают от вас– подчеркнул военнослужащий.

Золкин также упомянул сообщение о преследовании в оккупированном Крыму российского военного корреспондента, который рассказал об эвакуации из Олешок. По оценке журналиста, такая реакция свидетельствует о нежелании российских властей допускать распространение информации, противоречащей их официальным заявлениям.

Он убежден, что украинские СМИ могли бы активнее освещать истории людей, решивших покинуть оккупированную территорию, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на спорных моментах дипломатических мероприятий. Несмотря на опасения по поводу совместных фотографий в Белом доме, самым важным для Золкина остается успешное возвращение мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.

Золкин о гуманитарной миссии в Олешках: смотрите видео