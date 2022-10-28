Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что россияне, когда сходятся на очередное собрание – рисуют себе такой сценарий, на который отреагировали бы в "российской глубинке" и на Западе и перестали давать Украине оружие.
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По словам Ивана Ступака, мы помним истории о биологических птицах, поэтому сегодня официальный представитель России в ООН начал серьезно говорить "боевых насекомых".
Почему в США прониклись из-за "грязной бомбы"
Россияне "засветили" то, что они могут использовать для провокаций. Они начали обвинять "укрофашистов" в том, что они могут испачкать территории на 50 лет,
– говорит Ступак.
То есть, по словам специалиста, это может быть материал, у которого период полураспада 25 лет – подходит Цезий или Стронций.
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"Грязная бомба" – головная боль США
"Очень важно отметить, что для американцев в последние 20 лет, тема "грязной бомбы" – чрезвычайно большая головная боль", – убежден эксперт.
Все эти законодательные ограничения по нераспространению ядерных материалов – это все из-за большого страха, что какие-то террористы приобретут килограмм радиоактивных материалов и подорвут это в США,
– добавляет Иван Ступак.
Таким образом, россияне пытаются "играть" на страхах американцев, потому что знают – в США переживают из-за этого. Потому этот вариант – для россиян максимально подходит, они ничего не использовали, но страх посеяли.