Об этом рассказал начальник связи крымской воинской части 176-26 Руденко Игорь Алексеевич во время пресс-конференции 19 марта.

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В селе Славное, с 20 по 23 февраля 2022 года, были выданы каждому военнослужащему дополнительные боеприпасы. На каждого военнослужащего по 4 магазина, это 120 патронов. Также были выданы в ночь 23 февраля медицинские аптечки, где находился индивидуально-перевязочный пакет и кровоостанавливающий жгут. Также был выдан промедол, было показано и рассказано, как его колоть,

– рассказал пленник Руденко.

Но объяснил, что промедол – это наркотик, при введении которого не ощутима боль.

Военнопленный вспомнил, что именно тогда он понял, что вторжение в Украину произойдет. Об этом он спросил у майора Вахитова.

"Я спросил, неужели мы все-таки идем на Украину? Он подтвердил: "Если выдали промедол, значит вторжение будет", – сказал пленный.

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