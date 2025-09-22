Вечером 22 сентября российская армия применила ударные дроны по Одессе. БпЛА двигались на город из акватории Черного моря. Жители слышали сильные взрывы.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Что известно об атаке на Одессу 22 сентября?

Около 20:22 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Для города существовала угроза применения российских "Шахедов".

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что с моря на Одессу летит вражеский БпЛА. В 21:02 в городе прогремел первый взрыв, а следующий жители услышали через минуту.

Мониторинговые каналы также сообщили, что по Одессе враг мог ударить баллистикой, ведь одновременно с атакой дронов появилась угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Вероятно, этот раз россияне применили по Одессе "Искандер-М". В небе над городом уже виднеется столб дыма.

Местные власти пока не комментировали обстрел. О последствиях атаки информации нет.

В 21:16 воздушную тревогу в области отбили.

Вечерняя атака на Украину: что известно