Увечері 22 вересня російська армія застосувала ударні дрони та ракети по Одесі. Вороже озброєння рухалося на місто з акваторії Чорного моря. Жителі чули сильні вибухи.

Що відомо про атаку на Одесу 22 вересня?

Близько 20:22 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Для міста існувала загроза застосування російських "Шахедів".

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що з моря на Одесу летить ворожий БпЛА. О 21:02 в місті пролунав перший вибух, а наступний жителі почули за хвилину.

Моніторингові канали також повідомили, що по Одесі ворог міг вдарити балістикою, адже одночасно з атакою дронів з'явилася загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Ймовірно, цього разу росіяни застосували по Одесі "Іскандер-М". У небі над містом вже видніється стовп диму.

Місцева влада наразі не коментувала обстріл. Про наслідки атаки інформації немає.

О 21:16 повітряну тривогу в області відбили.

Вечірня атака на Україну: що відомо