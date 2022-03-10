В то же время враг понимает, что у них очень большие проблемы. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Александр Сушко.

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По его мнению, сейчас на переговорах речь идет только об определенном временном замораживании боев на некоторых направлениях, а не полном отводе войск.

Я думаю, россияне близки к тому, чтобы признать свое фиаско. С другой стороны – они не могут отступать,

– подчеркнул Сушко.

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