Из-за такой ситуации также не могут выехать люди из временно оккупированных Мелитополя и Энергодара. Об этом рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в эфире национального марафона, сообщает 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Запорожской ОВА рассказали, куда Россия перебросила много военных и техники из Мариуполя

В Васильевке по неизвестным причинам есть скопление автомобильного транспорта, есть накопление более 400 машин. Со стороны Запорожья также ожидают въезда, среди которых авто и с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожья,

– говорит он.

По словам Арефьева, в социальных сетях люди пишут, что проехать блокпост можно, если только заплатить российским оккупантам взятку.

"Местные рассказывают, что размер взятки от 20 до 40 тысяч гривен. Это так называемые живые коридоры, потому что российские кафиры продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру наших населенных пунктов. Причин много - опять же, чтобы люди собирали деньги и платили им", - говорит спикер. .

Арефьев также рассказал, что для россиян люди живые щиты. Уже не первый раз фиксируют то, что у них есть конвои, которые обстреливают авто гражданских людей.

Ситуация в Запорожье

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал , что временно оккупированной Васильевки прибыли три вражеских батальонно-тактических группы. Они могут попытаться двигаться к северу, чтобы захватить сам областной центр – город Запорожье. Местные даже говорят, что ситуация выглядит так, что в городе российских военных больше, чем оставшихся там гражданских людей.

При этом Вооруженные Силы Украины надежно удерживают оборону. На этом направлении и на всех других им удается уничтожать врага и немало его техники. Через сутки 23 мая наши защитники вывели из боя 25 российских захватчиков, сбили самолет и беспилотники. Это мешает россиянам закрепиться на позициях.

Однако Силы обороны Запорожского края сообщали, что ситуация в регионе остается сложной . Российские кафиры готовятся к наступлению, но при этом нет слишком активных боевых действий. Но русские войска обстреливают наши позиции по линии столкновения. Они пытаются захватить лучшие позиции и перегруппировываются.

Подробнее о взятках россиян от украинцев: смотрите видео