Этому есть несколько причин. Первая – стандартный российский "распил". Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Россияне построили "Северный поток" – конструкцию невероятных размеров, где закопано до 200 миллиардов долларов. Он не работает. "Я думаю, что там есть какой-то условный инвестор, который "дерибанит" государственные средства", – отмечает Нарожный.

По его словам, с военной точки зрения, такие укрепления не имеют большого смысла. Их достаточно прорвать на каком-нибудь небольшом участке фронта, завезти туда высокомобильную группу на Leopard или Bradley.

Если посмотреть на историю, ее называют "новейшей линией Маннергейма". Но ту же линию Гитлер обошел, там были зарыты сумасшедшие деньги. Она не сработала, так же не сработают и эти укрепления,

– убежден военный эксперт.

Он добавляет, что строительство сооружений на суше, которое развернули в Крыму, еще можно понять. Но на побережье Черного моря – это абсурд. "Если поставить 20 – 30 солдат на километр, примерно такая плотность у россиян на линии фронта, речь идет о 100 тысячах людей, которые будут стоять на этих участках. Что они там будут делать? Это просто смешно", – уверяет Нарожный.

Пути поставки будут отрезаны

Как акцентирует Нарожный, россияне в Крыму почему-то ожидают огромного украинского десанта. Видимо, пересмотрели фильма "Спасти рядового Райана", когда высаживались США. Это была совсем другая история. Крым – это полуостров, он соединен тоненьким мостом с Россией и перешейком с Украиной. Для того чтобы у солдат не было боеприпасов, еды и пополнения личного состава, нужно отрезать линии снабжения: Крымский мост, морской порт в Севастополе и аэродромы.

"Мы все это способны сделать. Мосты взрываются, самолеты сбиваются, а корабли будут тонуть. Вот и все. Они там будут заперты. Посидят несколько месяцев в окопах, поймут, что еда закончилась, надо что-то делать. Будут, пожалуй, сдаваться", – подытожил Нарожный.

Сезон будет горячим