Неизвестно, куда его отвезли, украли или спрятали. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Федоров надеется, что нам удастся вернуть экспонат, потому что это история города.

Что известно о Скифском золоте

Экспонат датируется IV веком до нашей эпохи. Его археологи нашли около 70 лет назад в Мелитопольском кургане.

Оно находилось в краеведческом музее, который захватили россияне.

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