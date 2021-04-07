На Днепропетровщине задержали двух граждан России. Они попытались договориться с представителями полиции, предложив им деньги. За взятку россияне просили не начинать уголовное производство.

Взятку фигуранты производства давали заместителю полиции Павлограда. За это он должен был закрыть уголовное производство.

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Получилось, однако, не так, как хотелось бы гражданам России. Полицейский подал рапорт о попытке взятки Департаменту внутренней безопасности. Теперь за попытку подкупа должностного лица россиянам грозит срок заключения до 8 лет.

Против россиян сначала открыли дело за мошенничество

Как оказалось, полиция Павлограда начала уголовное производство по факту мошенничества. Двое мужчин, якобы продавая инструменты, "обобрали" местного жителя на 20 тысяч гривен. Злоумышленниками оказались 28-летний и 37-летний россияне. Они временно жили в Днепре.

Полицейскому мужчины предлагали 30 тысяч гривен

Чтобы откупиться от суда за мошенничество фигуранты дела и хотели заплатить местному чиновнику в полиции 30 тысяч в украинской валюте. Задержали взяточников-неудачников сразу в кабинете правоохранителя. Вещественные доказательства изъяли. Сейчас граждане России находятся в СИЗО. Им вручили подозрения.

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