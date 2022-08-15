российские оккупанты не соблюдают никаких признанных международных норм и правил войны по обращению с пленными. Они позволяют себе не просто пытать и убивать пленных, но и публично угрожать им смертной казнью.

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В так называемой "днр" иностранцам угрожают смертной казнью

В плен российских оккупантов попали несколько бойцов иностранного батальона. Враг решил не просто объявить их "наемниками", но и пугать смертной казнью.

Из сообщений пропагандистов известно, что так называемый "верховный суд" квазиреспублики "днр" будет судить шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребига и трех британцев: Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Гила. Боевики заявляют, что Густавссону, Пребигу и Хардингу грозит смертная казнь.

Напомним, ранее "верховный суд" так называемой "днр" приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна. "Суд" боевиков постановил, что смертная казнь должна быть исполнена путем расстрела.

Ранее в квазиреспублике "днр" смертный приговор выносили трем воинам ВСУ, но приговор не был исполнен из-за того, что в "законах" квазиреспублики не было прописано, как именно это сделать.

Итоги "суда"

Ни один из 5 подсудимых не признал своей вины в "суде" так называемой "днр". Пропагандисты сообщают, что его следующее заседание состоится в октябре.

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