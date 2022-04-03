Следует добавить, что сегодня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Но люди вполне спокойны: никто вообще не паникует.
Важно Николаевские морпехи отправили на тот свет экипаж надоедливого российского танка
В Николаев активно приезжают люди
В перехваченных спецслужбами разговорах оккупанты говорят, что надо вести по Николаеву хаотичный огонь. Так можно посеять панику среди населения. Но Ким сомневается в их умственных способностях.
Орки настолько тупые… В перехваченных разговорах говорят, что надо бить по Николаеву хаотичным огнем, чтобы все паниковали… У нас очередь в город! Очередь из машин в город! – рассказал Ким.
Эпический ответ оккупантам от Виталия Кима: смотрите видео
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