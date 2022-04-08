Россияне хотят побольше жертв, редкие уроды, – Ким об обстреле Краматорска

Губернатор Николаевщины Виталий Ким прокомментировал бесчеловечный обстрел оккупантами вокзала в Краматорске. Он заявил, что российские боевики хотят больше жертв среди мирного населения.

Ким отметил, что действия оккупантов направлены на то, чтобы мирные жители несли как можно больше потерь и не могли эвакуироваться из горячих точек.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

Виталий Ким призвал граждан не скапливаться в большие толпы.

Не скапливайтесь, не нужно. Уже понятно, что россияне хотят больше жертв. Редкие уроды,

– сказал Ким.

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