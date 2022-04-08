Россияне хотят побольше жертв, редкие уроды, – Ким об обстреле Краматорска
8 апреля 2022 , 14:54Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Губернатор Николаевщины Виталий Ким прокомментировал бесчеловечный обстрел оккупантами вокзала в Краматорске. Он заявил, что российские боевики хотят больше жертв среди мирного населения.
Ким отметил, что действия оккупантов направлены на то, чтобы мирные жители несли как можно больше потерь и не могли эвакуироваться из горячих точек.
Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей
Виталий Ким призвал граждан не скапливаться в большие толпы.
Не скапливайтесь, не нужно. Уже понятно, что россияне хотят больше жертв. Редкие уроды,
– сказал Ким.
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