Речь идет о том, что враг хочет выйти на административные границы региона. Такие планы россиян обнародовали в сводке Генштаба ВСУ.

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На Южнобугском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области,

– замечают там.

Генштаб также сообщает, что в составе группировок оккупационных сил к выполнению боевых задач на территории нашего государства привлекли до 75 БТГр.

В то же время восстанавливают боеспособность до 34 БТГр врага. При этом полностью наши воины уничтожили 16 БТГр, но это количество еще уточняют.

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