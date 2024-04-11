Россияне имитируют самоубийства, чтобы спастись от украинских FPV-дронов: эпическое видео
Источник:PS01
В ВСУ заметили странное поведение россиян на фронте. Оккупанты, как только видят украинские дроны, сразу падают на землю и притворяются мертвыми. Впрочем, похоже, они быстро поняли, что такая тактика не действует на наших операторов, а потому стали показательно имитировать самоубийства.
Видеоподтверждение таких действий россиян показали аэроразведчики ВСУ. Оккупант решил обмануть наших операторов новым способом.
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Радикальные меры оккупантов ради выживания
Для того, чтобы быть убедительными в глазах наших операторов, россияне делают вид, будто стреляют из автомата себе в голову. Это, по их мнению, должно заставить наших военных не тратить дрон на уже "мертвого" россиянина.
Россиянин решил обмануть нашего оператора дрона, имитируя самоубийство: смотрите видео
Впрочем, эта задумка не действует. Достаточно четко видно, что "выстрел" произошел без нажатия на спусковой крючок. О дальнейшем развитии событий нам не известно ничего. Впрочем, не сложно догадаться, что если наши военные догадались об обмане, то и оккупант не остался безнаказанным.
Обратите внимание! FPV-дроны - беспилотные летательные аппараты, которые управляются оператором в реальном времени через радиоканал с помощью камеры, установленной на аппарате. Такие дроны обычно снаряжаются боевой частью, которую сбрасывают на вражеские позиции. Также дроны могут использоваться как камикадзе.
Что известно о роли FPV-дронов на фронте
Украинские FPV-дроны стали одними из самых совершенных в мире, а их операторы имеют неоценимый опыт боев против превосходящего врага. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, почему украинские дроны сейчас значительно лучше чем дроны передовых западных государств
Украинские дроны являются достаточно защищенными от российских средств РЭБ и способны выполнять задачи в автоматическом режиме. И самое главное их преимущество - они постоянно совершенствуются, адаптируясь под условия войны.
Также небольшие, сравнительно дешевые дроны, позволяют поражать как вражеский командный состав, так и дорогостоящую технику, которая в десятки раз превышает стоимость одного дрона.
Впрочем, самая главная ценность - не сами дроны, а их операторы, которые в прошлом, в основном, имели обычную гражданскую работу и профессию. Так, один из самых искусных пилотов FPV 92 ОШБр учился на врача.