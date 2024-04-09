Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко. Он объяснил этапы производства, которое продолжается сейчас.

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"Сейчас безопасных мест на территории России нет. Кроме того, что дроны являются оборудованием, которое в автоматическом режиме может преодолевать дальние расстояния, а также они достаточно мобильны, и с точки зрения запуска могут запускаться где угодно", – отметил он.

Новые технологии

Дроны совершенствуются. Появляются новые направления с точки зрения модификации. В частности, говорится о технологии самонаведения.

"Это небольшая плата, которая является де-факто видеокартой, на которой обрабатывается изображение. Ее стоимость, как отдельного модуля, составляет от 800 до 1500 долларов и в виде готового устройства дрон может стоить до 2 тысяч долларов. Это стоимость украинских разработок. Если же говорить о возможной стоимости для, например, иностранных наших партнеров – это может увеличиваться в разы", – отметил Яковенко.

Такое производство масштабируется и уже проходит свое испытание. В общем есть два направления: управление дроном до момента его работы, где он уже переходит в автономный режим. И другой пример – когда сама навигация выполняется в автоматическом режиме.

"Они фактически становятся не чувствительными для РЭБ вообще на дистанциях тысячу километров, а это уже другая технология, которая более дорогостоящая и оценивается в десятки тысяч долларов", – добавил соучредитель DroneUA.

Масштабируемое производство

По словам Яковенко, сейчас Украина производит наибольшее количество дронов в мире. Это означает, что нам нужно большое количество различных компонентов.

"Несколько месяцев назад мы видели, что большинство комплектующих закупались за рубежом. С каждой неделей сейчас количество украинских локализованных комплектующих, которые производятся здесь, увеличивается. Сейчас все предприятия работают в три смены и они загружены полностью. Впрочем, не хватает все равно запчастей для того, чтобы удовлетворять рыночный спрос", – добавил он.

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