Про це у розмові з 24 Каналом зазначив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко. Він пояснив етапи виробництва, яке триває зараз.

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"Наразі безпечних місць на території Росії немає. Крім того, що дрони є обладнанням, котре в автоматичному режимі може долати дальні відстані, а також вони достатньо мобільні, і з точки зору запуску можуть запускатися будь-де", – зауважив він.

Нові технології

Дрони удосконалюються. З’являються нові напрямки з точки зору модифікації. Зокрема, мовиться про технологію самонаведення.

"Це невеличка плата, котра є де-факто відеокартою, на котрій обробляється зображення. Її вартість, як окремого модуля, складає від 800 до 1500 доларів і у вигляді готового пристрою дрон може вартувати до 2 тисяч доларів. Це вартість українських розробок. Якщо ж говорити про можливу вартість для, наприклад, іноземних наших партнерів – це може збільшуватися в рази", – зазначив Яковенко.

Таке виробництво масштабується і вже проходить своє випробування. Загалом є два напрямки: керування дроном до моменту його роботи, де він уже переходить у автономний режим. Й інший приклад – коли сама навігація виконується у автоматичному режимі.

"Вони фактично стають не чутливими для РЕБ взагалі на дистанціях тисячу кілометрів, а це вже інша технологія, яка більш дороговартісна і оцінюється у десятки тисяч доларів", – додав співзасновник DroneUA.

Масштабоване виробництво

За словами Яковенка, наразі Україна виробляє найбільшу кількість дронів у світі. Це означає, що нам потрібна велика кількість різноманітних компонентів.

"Декілька місяців тому ми бачили, що більшість комплектуючих закуповувалися за кордоном. З кожним тижнем зараз кількість українських локалізованих комплектуючих, які виробляються тут, збільшується. Наразі всі підприємства працюють в три зміни і вони завантажені повністю. Утім, не вистачає однаково запчастин для того, щоб задовольняти ринковий попит", – додав він.

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