В разговоре с 24 Каналом командир батальона ударных БПАК "Ахиллес", 92 ОШБр Юрий Федоренко поделился историей о самом молодом бойце подразделения. Важно, 92 ОШБр продолжает поиск людей в команду.

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Патриот своего государства

Совершеннолетие "Дарвина" началось полномасштабной войной, когда обучение в медицинском университете пришлось заменить на службу в стрелковой роте.

Парень должен был стать врачом. Если бы не война "Дарвин" сейчас учился бы на 3 курсе. Родители правильно воспитали. Он мотивированный патриот своего государства, который видит Украину целостной, и планирует здесь свою дальнейшую жизнь,

– сказал Федоренко.

С пехотных задач, которые выполнял батальон ударных БПАК "Ахиллес", в частности, удержание позиций, проведение штурмовых действий, поэтапно происходила трансформация к пилотированию средствами БПЛА.

"Дарвин" смог достаточно быстро освоить новую номенклатуру как разведывательных, так и ударных средств. В частности, одних из самых сложных – FPV-дронов.

Сейчас за его плечами десятки единиц уничтоженной техники и личного состава противника, а впереди амбициозная цель – поразить вражеский вертолет.

Я имею честь возглавлять этот батальон, потому что здесь собрались люди, которые не просто выполняют свой долг. Здесь пришли люди воевать для того, чтобы выиграть войну, и упорно делают это уже два года,

– добавил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Комплектация батальона

Квалифицированных пилотов БпЛА становится больше. Однако 92 ОШБр продолжает поиск людей, которые имеют высокий уровень дисциплины, и желают присоединиться батальона ударных БПАК "Ахиллес".

Если вы понимаете, что единственный способ, чтобы украинская нация осталась живой, – это присоединиться к Силам обороны и стать на защиту государства бок о бок с нами, то это нужно делать именно сейчас,

– отметил Федоренко.

По его словам, тем, кто мобилизуется сейчас гораздо проще, чем в начале полномасштабного вторжения. Тогда бойцы сделали шаг в абсолютную неизвестность и все трансформации происходили в зоне боевых действий в условиях постоянного риска.

На сегодня военнообязанные могут выбрать подразделение, в котором будут проходить дальнейшую службу. Большинство подразделений, которые занимаются рекрутингом, имеют ресурсы и людей с неоценимым двухлетним опытом боевых действий.

Обратите внимание! По ссылке можно заполнить анкету и присоединиться к батальону ударных БПАК "Ахиллес".

Какой путь ожидает после мобилизации

Сначала мобилизованный пройдет общевойсковую подготовку в течение одного месяца. За это время его научат пользоваться огнестрельным оружием, средствами связи и тому подобное. Также он пройдет слаживание работы в роте.

После этого, если боец идет на должность пилота или оператора, он пройдет специализированную подготовку от 30 до 45 суток. Затем попадет в батальон ударных БПАК "Ахиллес".

Далее боец будет иметь 7 дней на ознакомление с общим ходом дел и с кем будет выполнять дальнейшие задачи. Минимум 2 недели выполнения задач будут проходить с опытным пилотом FPV-расчетов.

Когда опытный военный докладывает мне, что пилот готов, только после этого вы доукомплектовываете в боевой расчет, где начинаете самостоятельно выполнять боевые задачи,

– отметил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес".

Однако сейчас батальону крайне нужны другие категории профессий: инженеры, связисты, люди, которые будут заниматься обеспечением жизнедеятельности подразделения. В частности, повара – чрезвычайно важная профессия.

"Ознакомьтесь с вакансиями, которые есть у нас. Поймите, что Вооруженные Силы Украины – это не отдельные люди, которых родили для войны и всю жизнь тренировали. У нас весь социальный срез – врачи, учителя, предприниматели и тому подобное. Я уверен, что вы точно сможете. Ждем вас", – подытожил Федоренко.

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