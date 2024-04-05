К таким действиям ТЦК и СП будут прибегать после того, как Владимир Зеленский подписал закон о уменьшении призывного возраста до 25 лет.

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Что известно об уточнении данных

Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов,

– объяснили военные.