Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко подчеркнула важность рекрутингового подхода, что позволит каждому человеку выбирать свой путь в армии и контролировать его. Она сравнила этот процесс с выбором работодателя после выпуска из вуза.

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Заявка в два клика

Черногоренко раскрыла детали нового этапа в совершенствовании рекрутинга в Вооруженные Силы Украины. По ее словам, самой большой инновацией является возможность подать заявку на мобилизацию всего лишь за два клика. Теперь каждый сможет выбрать свой путь в армии, выбрав конкретную специальность, такую как оператор дронов или артиллерист.

Она подчеркнула важность этого подхода, отметив, что когда человек понимает свой маршрут в армии и может контролировать его путем собственного выбора, вопрос об электронных повестках теряет свою актуальность.

Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это – целевой рекрутинг,

– подчеркнула Черногоренко.

Она также сравнила этот процесс с конкуренцией за лучших студентов среди работодателей. По ее словам, ВСУ на данный момент является крупнейшим работодателем в стране, что дает им возможность привлекать лучших специалистов из гражданского сектора.

"Кстати, армия сейчас изрядно насытились гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний", – заявила заместитель.

Приводя пример, она вспомнила военнослужащего, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы, и мобилизовался в 47 бригаду ВСУ.

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