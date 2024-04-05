Заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко підкреслила важливість рекрутингового підходу, що дозволить кожній людині обирати свій шлях у війську та контролювати його. Вона порівняла цей процес з вибором роботодавця після випуску з вишу.

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Заявка у два кліки

Черногоренко розкрила деталі нового етапу в удосконаленні рекрутингу до Збройних Сил України. За її словами, найбільшою інновацією є можливість подати заявку на мобілізацію всього лише за два кліки. Тепер кожен зможе обрати свій шлях в армії, вибравши конкретну спеціальність, таку як оператор дронів чи артилерист.

Вона підкреслила важливість цього підходу, зазначивши, що коли людина розуміє свій маршрут у війську і може контролювати його шляхом власного вибору, питання щодо електронних повісток втрачає свою актуальність.

Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це – цільовий рекрутинг,

– підкреслила Черногоренко.

Вона також порівняла цей процес із конкуренцією за кращих студентів серед роботодавців. За її словами, ЗСУ на цю мить є найбільшим роботодавцем в країні, що дає їм можливість залучати найкращих фахівців з цивільного сектору.

"До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній", – заявила заступниця.

Наводячи приклад, вона згадала військовослужбовця, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи, та мобілізувався в 47 бригаду ЗСУ.

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