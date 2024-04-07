У розмові з 24 Каналом командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92 ОШБр Юрій Федоренко поділився історією про наймолодшого бійця підрозділу. Важливо, 92 ОШБр продовжує пошук людей до команди.

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Патріот своєї держави

Повноліття "Дарвіна" розпочалося повномасштабною війною, коли навчання в медичному університеті довелося замінити на службу в стрілецькій роті.

Хлопець мав стати лікарем. Якби не війна "Дарвін" зараз навчався б на 3 курсі. Батьки правильно виховали. Він вмотивований патріот своєї держави, який бачить Україну цілісною, та планує тут своє подальше життя,

– мовив Федоренко.

З піхотних завдань, які виконував батальйон ударних БпАК "Ахіллес", зокрема, утримання позицій, проведення штурмових дій, поетапно відбувалася трансформація до пілотування засобами БпЛА.

"Дарвін" зміг достатньо швидко опанувати нову номенклатуру як розвідувальних, так і ударних засобів. Зокрема, одних із найскладніших – FPV-дронів.

Нині за його плечима десятки одиниць знищеної техніки та особового складу противника, а попереду амбітна мета – уразити ворожий гелікоптер.

Я маю за честь очолювати цей батальйон, тому що тут зібралися люди, які не просто виконують свій обов'язок. Тут прийшли люди воювати для того, щоб виграти війну, й наполегливо роблять це вже два роки,

– додав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Комплектація батальйону

Кваліфікованих пілотів БпЛА стає більше. Однак 92 ОШБр продовжує пошук людей, які мають високий рівень дисципліни, та бажають приєднатися батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Якщо ви розумієте, що єдиний спосіб, аби українська нація залишилася живою, – це долучитися до Сил оборони й стати на захист держави пліч-о-пліч з нами, то це потрібно робити саме зараз,

– зазначив Федоренко.

За його словами, тим, хто мобілізується зараз набагато простіше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Тоді бійці зробили крок в абсолютну невідомість й всі трансформації відбувалися у зоні бойових дій в умовах постійного ризику.

На сьогодні військовозобов'язані можуть обрати підрозділ, у якому проходитимуть подальшу службу. Більшість підрозділів, які займаються рекрутингом, мають ресурси та людей з неоціненним дворічним досвідом бойових дій.

Зверніть увагу! За посиланням можна заповнити анкету та долучитися до батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Який шлях очікує після мобілізації

Спочатку мобілізований пройде загальновійськову підготовку протягом одного місяця. За цей час його навчать користуватися вогнепальною зброєю, засобами зв'язку тощо. Також він пройде злагодження роботи в роті.

Після цього, якщо боєць йде на посаду пілота чи оператора, він пройде спеціалізовану підготовку від 30 до 45 діб. Потім потрапить у батальйон ударних БпАК "Ахіллес".

Далі боєць матиме 7 днів на ознайомлення із загальним перебігом справ й з ким виконуватиме подальші завдання. Мінімум 2 тижні виконання завдань відбуватимуться з досвідченим пілотом FPV-розрахунків.

Коли досвідчений військовий доповідає мені, що пілот готовий, тільки після цього ви доукомплектовуєте до бойового розрахунку, де починаєте самостійно виконувати бойові завдання,

– наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Однак зараз батальйону вкрай потрібні інших категорій професій: інженери, зв'язківці, люди, які займатимуться забезпеченням життєдіяльності підрозділу. Зокрема, кухарі – надзвичайно важлива професія.

"Ознайомлюйтеся з вакансіями, які є у нас. Зрозумійте, що Збройні Сили України – це не окремі люди, яких народили для війни й все життя тренували. У нас весь соціальний зріз – лікарі, вчителі, підприємці тощо. Я впевнений, що ви точно зможете. Чекаємо на вас", – підсумував Федоренко.

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