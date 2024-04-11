Росіяни імітують самогубства, щоб врятуватись від українських FPV-дронів: епічне відео

У ЗСУ помітили дивну поведінку росіян на фронті. Окупанти, щойно бачать українські дрони, відразу падають на землю і прикидаються мертвими. Втім, схоже, вони швидко зрозуміли, що така тактика не діє на наших операторів, а тому стали показово імітувати самогубства.

Відеопідтвердження таких дій росіян показали аеророзвідники ЗСУ. Окупант вирішив обдурити наших операторів у новий спосіб.

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Радикальні заходи окупантів заради виживання

Для того, щоб бути переконливими в очах наших операторів, росіяни роблять вигляд, ніби стріляють з автомата собі в голову. Це, на їхню думку, має змусити наших військових не витрачати дрон на вже "мертвого" росіянина.

Росіянин вирішив обдурити нашого оператора дрона, імітуючи самогубство: дивіться відео

Втім, ця задумка не діє. Досить чітко видно, що "постріл" відбувся без натискання на спусковий гачок. Про подальший розвиток подій нам не відомо нічого. Втім, не складно здогадатися, що якщо наші військові здогадались про обман, то і окупант не залишився безкарним.

Зверніть увагу! FPV-дрони — безпілотні літальні апарати, які керуються оператором в реальному часі через радіоканал за допомогою камери, встановленої на апараті. Такі дрони зазвичай споряджаються бойовою частиною, яку скидають на ворожі позиції. Також дрони можуть використовуватись як камікадзе.

Що відомо про роль FPV-дронів на фронті