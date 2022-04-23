Россияне сосредоточивают основные усилия на направлении Славянска и Краматорска. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

Важно Российские оккупанты пишут на снарядах "Христос воскрес", – СБУ

Враг пытается развивать наступление в направлении города Гуляй Поле и проводит активные штурмовые и поисковые действия.

Они много раз перегруппировываются, а мы будем ждать результатов этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для врага,

– сказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, чтобы сосредоточить на них основной удар. Однако на данный момент россияне успеха в этом не добились.

Смотрите видео с брифинга Арестовича: