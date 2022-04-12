Об этом сообщила в эфире 24 канала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что российские оккупанты используют разные способы уловок и обмана на войне.

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Старый метод

По словам Маляр, переодевание российских захватчиков в гражданских не новая тактика. Так они поступали еще задолго до начала войны с Украиной в 2014 году.

Это их старый советский метод. Они так поступали и раньше, когда захватывали Украину,

– отметила Маляр.

Как она подчеркнула, переодетых российских оккупантов очень легко обнаружить. Для этого достаточно буквально немного поговорить, и каждый из нас сможет отличить россиянина от украинца.

Российская пропаганда

В то же время, как отметила Маляр, значительно большей опасностью является то, что россияне снимают много постановочных видео, где их актеры имитируют наши определенные военные процессы. Также они делают фейковые ролики, на которых якобы украинские военные очень жестоко относятся к российским пленным.

"Мы каждый день собираем большое количество таких фейков и каждый день вынуждены их опровергать", — отметила Маляр.

Маляр рассказала об уловках россиян на войне: смотрите видео