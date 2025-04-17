Об этом рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что враг постоянно бьет именно по центру города. Также в МИД Украины заявили, что Россия только в течение суток трижды нарушила энергетическое перемирие, в частности атаковав трансформаторы в окрестностях Херсона.

Важно Это был очень страшный прилет по Херсону: после авиаудара сразу был артиллерийский обстрел

Обстреливают город 24/7

Вирлич рассказала, что с первого дня якобы перемирия, в Херсоне родилась шутка, что в город летят "мирные договоренности". Потому что вражеских прилетов с тех пор меньше не стало, напротив количество атак даже увеличилось.

Россияне атакуют Херсон 24/7. На днях я оказалась недалеко от больницы, которую обстреливали оккупанты. Видимо, для них это тоже "стратегический" объект, но там были только гражданские. К счастью, никто не пострадал,

– отметила журналистка.

Также 16 апреля была уничтожена врагом ледовая арена. Это, по ее словам, был один из спортивных маркеров Херсона, где тренировались хоккеисты, фигуристы и вообще не было ничего военного.

Арена последние годы была абсолютно пустая. Россияне в 2022-м во время оккупации все там разворовали. А теперь обстреляли Таврический микрорайон, где она была расположена. Этот микрорайон считался одним из самых безопасных в городе,

– подчеркнула она.

Утром 17 апреля центральный район Херсона, как отметила Вирлич, снова атаковали оккупанты. За попередніми данными, 15-летний ребенок получил тяжелые ранения: взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Также двое мужчин обратились за медицинской помощью.

Обратите внимание! Также в результате удара по центру Херсона 17 апреля погиб человек – мужчина 1963 года рождения.

"Эти "мирные договоренности" летят к нам от россиян постоянно из разных видов вооружения. Когда вчера и сегодня продолжались обстрелы КАБами, и над местами ударов висели российские разведывательные дроны", – рассказала Евгения Вирлич.

Она добавила, что у врага такая тактика: наблюдать, чтобы ударить еще раз, когда на место обстрела приедут медики и спасатели.

Что известно об обстреле Херсона