В последнее время оккупанты усилили атаки дронами. Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что беспилотники уже долетают и до центра города.

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Российские дроны взбесились

Ранее сбросы взрывчатки с дронов больше фиксировались в Днепровском районе – Антоновка, Киндейка, Садовое, которые приближены к линии Днепра. Сейчас российские дроны долетают до центра города.

Такое впечатление, что охотятся за людьми. Можно даже в новостях увидеть как взрывчатку с дрона сбросили на велосипедиста, просто на людей, которые стояли на остановке,

– сказала журналистка из Херсона.

Из-за обстрелов часто есть перебои со светом и связью. Однако коммунальщики работают в усиленном режиме и быстро все чинят.

Кроме дронов, россияне обстреливают Херсонщину из всех возможных видов вооружения. В частности, снова увеличилось количество минометных обстрелов. Взрывы раздаются почти постоянно, но вечером и ночью враг усиливается.

В июле наблюдалось усиление по сравнению с маем – июнем, в августе даже по сравнению с июлем, а в последние дни августа – начало сентября российские дроны взбесились,

– отметила Вирлич.

В первый день учебного года, 3 сентября, российские оккупанты нанесли удары по городу, в результате чего повреждены учреждения образования и культуры, объекты критической инфраструктуры, админздание, церковь, три многоэтажки и 28 частных домов.

К сожалению, один человек погиб, четверо, в частности ребенок, – ранены. У 14-летней девушки тяжелые ранения – травматический шок, открытая травма грудной полости, переломы рук и ноги. Сейчас медики борются за ее жизнь.