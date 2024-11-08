Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN. Отмечается, что сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских БпЛА, выпущенных по Украине.

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Как россияне используют дроны-приманки

Российские войска осуществляют почти постоянные атака беспилотников на украинские города. По словам Зеленского, Россия сейчас применяет для ударов по Украине в десять раз больше "Шахедов", чем осенью 2023 года.

Теперь враг начал использовать также безбоеголовные беспилотники-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины.

Беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Она имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136,

– сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Таким образом более дешевые беспилотники запутывают украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо тех, которые несут смертоносную боеголовку.

К слову, в ночь на 8 ноября Киевщина в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Впоследствии стало известно, что обломки вражеских дронов повредили высоковольтные сети, а дома пришлось перевести на резервное питание.