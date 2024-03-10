Не прекращаются обстрелы, в том числе, управляемыми авиабомами. Военный обозреватель Денис Попович в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие есть средства противодействия.

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"Здесь есть несколько рецептов", – сказал он.

Как противодействовать КАБам

По словам Поповича, есть три способа противодействия российским управляемым авиабомбам:

первый – действие противовоздушной обороны. Это, в частности, дальнобойные системы, которые могли бы сбивать вражеские самолеты-носители этих самых КАБов вне пределов их запуска;

второй – удары по местам дислокации. Можно использовать как дроны, так и оперативно-тактические ракеты;

"Дронами мы можем бить, но оперативно-тактические ракеты – это ATACMS. Опять же возникает вопрос о помощи США", – заметил он.

третий – истребители F-16 с ракетами противовоздушной обороны дальностью более 120 километров.

"Благодаря этим ракетам так же можно сбивать носители (КАБов – 24 Канал) за пределами запуска этих бомб, но F-16 мы ожидаем, поэтому остается только ПВО. Сбивать – пока единственное средство, которое в принципе есть в нашем распоряжении", – добавил Попович.

Россияне применяют КАБы: как можно им противодействовать