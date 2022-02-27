Атака российских ПВО произошла в 7.30 27 февраля. Оккупанты с территории Беларуси запустили ракеты по воинской части. Информации о потерях и потерпевших со стороны военных пока нет.
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По словам местных жителей, от взрывной волны во многих зданиях выбило стекла.
Информация о погибших устанавливается
- По словам главы военной администрации Волыни Юрия Погуляйко, ситуация в регионе остается спокойной.
- Система обороны Волыни состоит из ВСУ, нацгвардии, пограничников, полиции и ГСЧС. Кроме того, в каждом районе есть батальоны терробороны.
- Все военные и вовлеченные в рабочие во время войны оперативные службы выполняют свои обязанности и готовятся даже к худшему сценарию.
В области заработал координационный центр, где будут приниматься все решения по организационному обеспечению, логистике, волонтерству, размещению внутри перемещенных лиц, патрулированию на улицах,
– подчеркнул Погуляйко.
Смотрите видео обращения главы военной администрации Волыни:
Последние новости с фронта
- В ночь на 27 февраля российские захватчики не смогли продвинуться ни в одном из направлений.
- Украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее частично уничтожили. В Киеве бойцы ТРО и ВСУ обезвредили несколько ДРГ.
- По данным мэра Новой Каховки, оккупанты полностью контролируют город и дамбу, которая перекрывает воду в Крым.
- Днем 27 февраля украинские военные отбили у врага Ирпень. Кроме того, ВСУ нанесли ракетные удары по аэропорту Гостомель. Идут тяжелые бои.