Теперь враг сосредоточил основную активность на Востоке Украины. Об этом рассказали в телеграм-канале Командование Воздушных сил ВСУ.

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"Демократия должна быть вооруженной"

По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли 143 самолета и 131 вертолет. Теперь вражеская авиация пытается не входить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с нашими истребителями.

Следовательно, наносит ракетно-бомбовые удары. Эффективность таких ударов в военном смысле – под большим вопросом. Страдают и гибнут гражданские, разрушаются дома, подчеркнули в ВСУ.

"Чтобы покончить с этим всем безобразием, преступлениями против человечества, украинское правительство делает отчаянные шаги на всех фронтах", – отметили в сообщении Воздушных сил.

Впрочем, самый убедительный аргумент для кровожадного оккупанта – это мощный кулак и решительный отпор! Свобода и демократия должны быть вооруженными,

– объяснили там.

И призвали весь цивилизованный мир и дальше стоять рядом с Украиной, защищать демократические ценности, помогать героическим украинцам уберечь себя и мировое сообщество от сил тьмы.

Обратите внимание! Ранее в Воздушных силах подчеркнули, что успехов на земле, к сожалению, недостаточно для победы в войне с Россией. Нужно преимущество и в воздухе.

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