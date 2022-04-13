Также немалую дозу радиации захватчики получат и через "сувениры", которые они собрали на территории ЧАЭС. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отдела дозиметрии внешнего облучения Национального научного центра радиационной медицины Елена Баханова.

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Она отметила, что к возможным сердечно-сосудистым, костным и нервным заболеваниям вероятно развитие катаракты и даже лейкемии. Чтобы говорить подробнее, нужно знать конкретные дозы, которые получили российские военные.

Один человек может получить большую дозу и не заболеть, а другой – маленькую и заболеть. В тех местах в Рыжем лесу, где окапывались русские, надо установить специальные приборы, чтобы оценить уровень внутреннего облучения,

– пояснила Баханова.

До вторжения ситуация в Зоне отчуждения была абсолютно контролируемой

До того как в Зону отчуждения вторглись незваные гости, ситуация там была абсолютно контролируемой. Степень облучения персонала тщательно контролировали.

Сложилось впечатление, что эти люди – российские военные вообще не понимают, что такое радиация. Или делали все это намеренно,

– добавила эксперт.

Баханова считает: действия захватчиков иначе как ядерным терроризмом назвать трудно. Украинские специалисты были удивлены и напуганы таким поведением в Зоне отчуждения.

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