Оператор ГТС Украины заявил, что эта станция является важным объектом для организации транспортировки газа в Донецкую и Луганскую области. Кроме того, по ней идет транзит в Европу.

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Также через эту станцию проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка",

– говорится в сообщении регулятора.

Действия оккупантов могут привести к потере операционного контроля над оборудованием станции.

Риски велики

Как сообщает оператор, это приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы. Также нарушится стабильность режимов транспортировки газа, поэтому будет невозможно выполнять его транспортировку через станцию, по крайней мере в рамках транзитного контракта.

Украинская компания призвала представителей агрессора воздержаться от дальнейшего давления на ее работников и вмешательства в работу КС.

"Иначе, в случае потери операционного контроля, ВДТСУ с целью сохранения целостности и безопасной работы ГТС будет вынужден остановить работу этого объекта. Остановка КС " Новопсков "означает остановку транзита через ДВС"Сохрановка". Ответственность за последствия – на России", – заявили в ГТС Украины.

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