Россияне могут пытаться усилить позиции, которые есть сегодня. Украина понимает, что это может произойти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Может быть всеобщая мобилизация

Данилов не исключает вариант, что россияне объявят всеобщую мобилизацию. Тогда будут уничтожены многие их граждане.

Зачем? Для того чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории. Потому что люди, которых они сюда отправляют, возвращаются в совершенно ином физическом состоянии,

– сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что украинцы понимают, за что воюют – за свою страну, детей и независимость. Однако возникает вопрос, за что воюют россияне. Данилов констатирует, так у них построено общество – их все устраивает, чтобы не было.

Могут ли россияне зайти вглубь Украины

Да, Данилова спросили, могут ли россияне продвинуться вглубь, если начнут новое наступление. Чиновник считает, что у них может быть желание на все, что угодно.

Тем временем силы обороны должны быть готовы к любому развитию событий, включая Беларусь и другие территории. Данилов подытожил, что мы готовимся.